В ООН призвали Иран пустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

В ООН призвали Иран предоставить доступ на ядерные объекты после ударов США

ООН призвала Иран пустить инспекторов МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) на ядерные объекты страны, чтобы они могли оценить ущерб от американских ударов. Об этом заявил помощник генсека ООН Мирослав Йенча на заседании Совбеза.

«Я настоятельно призываю Иран предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к объектам..., как только позволят условия безопасности», — сказал он.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республики утверждают, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий.

Ранее в Иране на месте ударов США образовались три воронки.