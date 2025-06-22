В США назвали дезинформационной кампанией слова Трампа об урегулировании по Ирану

WP: слова Трампа о двух неделях на урегулирование по Ирану были дезинформацией

Заявления президента США Дональда Трампа, согласно которым Вашингтон готов дать Тегерану максимум две недели на урегулирование вопроса ядерной программы, были частью спланированной дезинформационной кампании. Об этом сообщила американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, слова американского лидера стали отвлекающим маневром, призванным замаскировать готовящуюся атаку на ядерные объекты Ирана. При этом о планах Белого дома знали лишь единицы, отметили журналисты. По их словам, многие чиновники узнали об ударах только из официального заявления.

Из материала следует, что Трамп оставил за собой право при необходимости отменить операцию. Однако это можно было сделать до входа американских самолетов в воздушное пространство Ирана, уточнила газета. Окончательное решение было принято за несколько минут до реализации плана, следует из материала.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее президент Ирана заявил, что США должны получить ответ на свою агрессию.