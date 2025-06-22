Президент Ирана заявил, что США должны получить ответ на свою агрессию

Пезешкиан: США должны получить ответ на свою агрессию против Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ на свою агрессию. Соответствующее заявление Пезешкиана в ходе разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном распространила пресс-служба иранского президента, передает ТАСС.

«США напали на нас. Что бы вы сделали, оказавшись в подобной ситуации? Естественно, они должны получить ответ», — заявил Пезешкиан, комментируя призыв французского коллеги проявить сдержанность.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

По словам президента США, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее вице-президент США рассказал, в каком случае отношения Вашингтона и Тегерана будут хорошими.