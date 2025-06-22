В Иране раскрыли варианты ответных мер на атаку США

Правительство Ирана рассматривает все варианты ответных мер на атаку со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сфере безопасности республики.

«Все варианты рассматриваются, и руководство на всех уровнях обсуждает форму, способ и время ответа. Парламент Ирана уже предоставил правительству мандат на закрытие Ормузского пролива, однако на данный момент окончательное решение еще не принято», — сказал источник.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы Штатов атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее IRNA опубликовало кадры из района атакованного США ядерного объекта в Фордо.