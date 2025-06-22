Заподозренный в бегстве с Украины соратник Зеленского вернулся

Украинский вице-премьер и министр национального единства Алексей Чернышов, вовремя не приехавший из-за границы на фоне коррупционного скандала, написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о возращении в республику.

Свой пост чиновник начал словами: «Наконец-то дом».

«Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена», — сообщил он и сопроводил публикацию фотографией на фоне надписи «Добро пожаловать» на украинском языке.

Вице-премьер заявил о планах вернуться к работе в правительстве с завтрашнего дня. Он намерен «воплощать договоренности на практике» и сохранять уже имеющуюся поддержку граждан республики в странах Евросоюза.

Два дня назад украинские СМИ написали, что Чернышов и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, которого называют «кошельком» президента Владимира Зеленского, «сбежали» за границу на фоне коррупционного скандала. Первого подозревают в махинациях с землей, второго — в воровстве средств, выделенных на строительство фортификаций. Чернышов уехал в командировку и не вернулся — за время его отсутствия на Украине задержали двух его соратников, а у самого вице-премьера провели обыски. В Раде при этом назвали его отъезд согласованным. Зеленский тоже говорил о том, что вице-премьер должен вернуться.

Ранее семья Чернышова покинула Украину.