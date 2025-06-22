Политика коренизации, начатая в СССР при участии Владимира Ленина, привела к появлению Украины как отдельного государства. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории, пишет ТАСС.

Российский лидер обратил внимание на то, что широкое празднование в СССР в 1954 году 300-летия якобы воссоединения России и Украины имело политическую подоплеку. Он подчеркнул, что это было «продолжение политики компартии большевиков по поводу так называемой коренизации».

«Вот отсюда и пошла ленинская идея коренизации и создания так называемых независимых государств, которых, естественно, никогда и не было», — добавил Путин.

20 июня Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что если бы Украина сбросила на Россию «грязную бомбу», то это было бы колоссальной ошибкой республики. Российский лидер подчеркнул, что при применении подобного вооружения ответ России был бы очень жестким. Президент выразил надежду, что до такого исхода событий никогда не дойдет.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что Киеву необходимо либо ядерное оружие, либо членство в каком-либо альянсе для защиты Украины.

Ранее Путин заявил, что хочет превращения Украины в «дружественное соседнее государство».