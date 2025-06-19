В прошлом столетии Украина проходила через тот же кризис, что и сейчас, но в итоге развалилась и была «заново собрана» Россией. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Комментируя возможную смену правительства на Украине, парламентарий предупредила, что кардинальное изменение системы может привести к распаду государства.

«Наши предшественники столетия назад были в похожей спирали истории, но не выпетляли — развалились и были собраны заново Россией. Это может случиться и с нами», — написала Безуглая.

В сентябре 2022 года российский президент Владимир Путин отмечал, что именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории, исторические территории самой России вместе с населением.

В феврале того же года Путин говорил, что Украину можно с полным основанием назвать «Украиной имени Владимира Ильича Ленина». Он ее автор и архитектор, добавлял президент.

Ранее в Госдуме обвинили Запад в разрушении истории Украины.