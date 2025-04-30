Путин: все народы СССР внесли вклад в разгром нацизма

Путин: РСФСР больше всего положила на алтарь Победы в ВОВ

Президент России Владимир Путин заявил, что все народы Советского Союза внесли общий вклад в разгром нацизма. Его слова приводит ТАСС.

При этом он отметил, что больше всего на алтарь Победы положила РСФСР в силу своего большого размера.

30 апреля президент России приехал в музей Победы на Поклонной горе для выступления на марафоне «‎Знание.Первые»‎. Марафон «‎Знание.Первые» в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на нескольких площадках. Кроме столицы, мероприятия пройдут в Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске.

До этого Путин заявил, что символы Победы могут быть разными, однако важно, что за ними стоят общая история, настоящее и будущее.

Ранее Песков рассказал об отношении Путина к идее о перемирии на Украине.