МИД Ирана обвинил США в нападении на суверенитет

Иранская сторона решительно осуждает нападение на нее США, считая его грубым нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Об этом заявил глава иранского министерства иностранных дел Аббас Арагчи в Стамбуле, где он участвует в министерской встрече Организации исламского сотрудничества (ОИС), его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Вашингтон проигнорировал все фундаментальные принципы ООН и Устав ООН.

«Это нападение на территориальную целостность и суверенитет страны — члена ООН. Это нападение еще раз продемонстрировало враждебное отношение США к Ирану. Иран будет продолжать защищать свой народ», — сказал Арагчи.

Министр иностранных дел Исламской Республики добавил, что американская администрация несет ответственность за последствия агрессивных действий.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Пентагоне заявили об уничтожении ядерных амбиций Ирана после ударов США.