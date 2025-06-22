Оман осудил атаку США на иранские ядерные объекты

Удар Соединенных Штатов Америки по ядерным объектам Ирана является нарушением международного права. Об этом заявило министерство иностранных дел Омана на своем сайте.

«Министерство иностранных дел выразило глубокую обеспокоенность и осудило эскалацию, вызванную прямыми авиаударами США по объектам на иранской территории», — говорится в публикации.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Оман осуждает эту «незаконную агрессию и призывает к немедленной деэскалации».

Действия США угрожают расширением масштабов войны и являются «серьезным нарушением международного права и Устава ООН», добавили в МИД Омана.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Медведев заявил о странах, готовых передать Ирану ядерный боекомплект.