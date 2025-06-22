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В Польше возмутились «излишней уверенностью» Путина на ПМЭФ

TVN24: поведение Путина на ПМЭФ возмутило Польшу
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Росконгресс

В Польше обратили внимание на изменение тональности выступления президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом пишет АБН, приводя слова польских журналистов из TVN24.

«Не могу себе представить, что год назад он бы сказал что-то подобное. Тогда он говорил очень осторожно. Но именно Трамп и его возвращение в Белый дом заставили Путина почувствовать себя уверенно», — возмутились в польском издании.

Во время своего выступления на ПМЭФ Путин сказал, что Украине необходимо признать территориальные реалии. Он также вспомнил поговорку: «Там, где ступает нога русского солдата, то наше».

Путин на ПМЭФ также ответил на вопрос, куда ВС РФ смогут дойти на Украине. Он напомнил, что считает русский и украинский народ одним единым, «В этом смысле вся Украина наша», отметил президент.

Ранее Зеленский дал поручение СБУ после слов Путина на ПМЭФ.

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