Папа Римский призвал прекратить войны

Папа Римский Лев XIV на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке призвал правителей прекратить войны. Об этом он заявил в обращении к верующим после воскресной молитвы на площади Святого Петра, пишет ТАСС.

«Тревожащие новости поступают с Ближнего Востока, особенно из Ирана <…> Каждый правитель несет моральную ответственность, нужно остановить трагедию войны до того, как это станет точкой невозврата», — отметил понтифик.

Папа Римский подчеркнул, что «нет далеких конфликтов», и «война не решает проблемы, а рождает глубокие раны в истории народов». Он добавил, что дипломатия должна «превалировать над оружием».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

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Ранее Медведев заявил о странах, готовых передать Ирану ядерный боекомплект.