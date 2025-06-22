Россотрудничество рассказало об открытии Русского дома в Тегеране

Примаков: Русский дом в Тегеране откроют, несмотря на эскалацию с Израилем

Россотрудничество намерено открыть Русский дом в Тегеране до конца 2025 года, несмотря на эскалацию между Ираном и Израилем. Об этом РИА Новости на ПМЭФ сообщил глава агентства Евгений Примаков.

«Процесс оформления документов, подбор персонала продолжается. Считаем, что боевые действия будут завершены, и мы к концу года откроем культурный центр там», — сказал он.

По словам Примакова, работа над открытием РЦНК находится в высокой степени готовности.

Он добавил, что в Русском доме в Израиле мероприятия отменены, однако представительство Россотрудничества продолжает работать.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

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