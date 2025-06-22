В МИД России высказались о последствиях ударов США по ядерным объектам Ирана

МИД РФ: последствия удара США по Ирану еще предстоит оценить

Радиологические последствия атаки Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана еще предстоит оценить. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Но уже сейчас очевидно, что начался виток опасной эскалации, чреватой дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, риск разрастания конфликта на Ближнем Востоке существенно возрос. В публикации подчеркивается, что особую обеспокоенность вызывает ущерб, который был причинен в результате нападений на иранские ядерные объекты глобальному режиму нераспространения.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана.

Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Подробности — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в МАГАТЭ рассказали, что произошло с радиоактивными выбросами после удара по Исфахану.