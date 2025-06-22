В МИД РФ сообщили об ущербе режиму нераспространения из-за ударов США по Ирану

Министерство иностранных дел России заявило об ущербе глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), из-за ударов США по ядерным объектам в Иране.

«Удары по Ирану нанесли огромный урон авторитету ДНЯО и базирующейся на нем системе проверки и мониторинга МАГАТЭ», — отметили в МИД РФ.

При этом Москва ожидает скорейшей профессиональной и четкой реакции со стороны руководства организации. В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что нужен объективный доклад гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси для рассмотрения на специальной сессии МАГАТЭ, которая должна состояться в самое ближайшее время.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Белый дом показал Трампа с его командой во время ударов по Ирану.