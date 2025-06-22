В Бахрейне призвали жителей не использовать главные дороги на фоне атаки США

Министерство внутренних дел (МВД) Бахрейна призвало жителей королевства не использовать без необходимости главные автомобильные магистрали. Об этом сообщает Бахрейнское информационное агентство.

В публикации говорится, что мера позволит наиболее эффективно использовать дороги для привлечения различных инстанций. Помимо этого, в сообщении отмечается, что 70% сотрудников госучреждений перевели на удаленный формат работы из-за «текущих региональных событий».

На территории Бахрейна базируется Пятый флот военно-морских сил (ВМС) США.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир.

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Ранее в МАГАТЭ рассказали, что произошло с радиоактивными выбросами после удара по Исфахану.