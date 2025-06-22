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В Бахрейне призвали жителей не использовать главные дороги на фоне атаки США

МВД Бахрейна призвало жителей не использовать главные магистрали
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Shutterstock

Министерство внутренних дел (МВД) Бахрейна призвало жителей королевства не использовать без необходимости главные автомобильные магистрали. Об этом сообщает Бахрейнское информационное агентство.

В публикации говорится, что мера позволит наиболее эффективно использовать дороги для привлечения различных инстанций. Помимо этого, в сообщении отмечается, что 70% сотрудников госучреждений перевели на удаленный формат работы из-за «текущих региональных событий».

На территории Бахрейна базируется Пятый флот военно-морских сил (ВМС) США.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир.

Подробности — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в МАГАТЭ рассказали, что произошло с радиоактивными выбросами после удара по Исфахану.

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