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В Кремле высказались о сроках восстановления отношений с США

Песков: вернуть в конструктивное русло отношения с США за одну ночь не удастся
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Roman Naumov/Global Look Press

Взаимоотношениям между Россией и США был нанесен большой ущерб, вернуть их в конструктивное русло «за одну ночь» не удастся, на это требуется время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Инерционность в наших двусторонних отношениях очень большая. Ущерб, который был нанесен двусторонним отношениям, тоже очень большой», — заявил он.

По словам Пескова, процесс выстраивания диалога в конструктивном русле займет некоторое время.

По словам представителя Кремля, пока не проделана «домашняя работа» по устранению раздражителей в отношениях с Вашингтоном, нет смысла проводить встречу между президентами России и США.

16 июня в МИД России заявили, что новая встреча РФ и США по устранению раздражителей отменена по решению американской стороны. Официальный представитель министерства Мария Захарова выразила надежду, что пауза не будет длинной.

Ранее в Кремле ответили, планируется ли визит Путина в США.

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