В Кремле заявили, что визит Путина в США пока не планируется

Ушаков: о визите Путина в США или Трампа в Россию речи пока не идет

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что визиты российского лидера Владимира Путина в США или американского главы Дональда Трампа в Россию пока не планируются. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока нет», — ответил Ушаков на вопрос журналистов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На вопрос о том, состоится ли встреча глав государств в третьей стране, Ушаков ответил, что это пока неизвестно.

«Как стороны договорятся, так и будет. Но пока конкретно никто на этот счет даже ничего не обсуждает», — уточнил помощник президента.

До этого пресс-секретарь президента РФ заявил, что встреча президентов России и США будет полезна, но только в случае хорошей подготовки. По его словам, предстоящим переговорам должна предшествовать большая экспертная работа, но она пока не ведется.

По словам Пескова, пока не проделана «домашняя работа» по устранению раздражителей в отношениях с Вашингтоном, нет смысла проводить встречу между президентами России и США.

Ранее в Кремле назвали условие для встречи Путина с Трампом и Зеленским.