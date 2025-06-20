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МИД России осудил человека, показавшего нацистский жест в посольстве Британии

Захарова осудила мужчину, который показал нацистский жест в посольстве Британии
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила мужчину, который показал нацистский жест на балконе здания посольства Британии в Москве накануне Дня памяти и скорби 22 июня. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

«На балконе британского посольства стоит человек и зигует. Он так отмечает день рождения английского короля. За неделю до Дня памяти и скорби!» — написала Захарова, комментируя видео «Молодой гвардии».

На кадрах видно, что неопознанный темноволосый мужчина с бородой в классическом костюме светлых тонов поднимает правую руку вверх в жесте, похожем на нацистский приветственный жест.

До этого мировой суд в Москве оштрафовал мужчину за размещенное в 2013 году изображение с нацистской символикой и жестом фашистского приветствия.

Суд назначил ему минимально возможный штраф — 10 тысяч рублей, отметив, что публикация подпадает под статью 20.3.1 КоАП РФ. Прокуратура передала дело после проверки Центром по противодействию экстремизму МВД на Московском метрополитене.

Ранее в Германии запретили СМИ показывать фашистские символы у военных ВСУ.

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