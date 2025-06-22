В Москве началась акция «Свеча памяти»

У Музея Победы в Москве в ночь на воскресенье началась акция «Свеча памяти», приуроченная к Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, перед началом акции для собравшихся прозвучали песни, посвященные героям ВОВ.

Ровно в полночь собравшиеся на площади перед Музеем Победы почтили память павших минутой молчания.

Ветераны Великой Отечественной войны зажгли факел от Огня Памяти и передали его участникам акции. Они вместе с почетными гостями и волонтерами зажгли 1418 свечей – по числу дней войны.

22 июня 1941 года в 4 часа утра началась Великая Отечественная война — нацистская Германия вторглась на территорию Советского Союза. Эта дата стала одной из самых трагичных в истории XX века и ознаменовала начало нового этапа Второй мировой войны.

День памяти и скорби — очень личная дата, когда в каждой семье вспоминают героев Великой Отечественной, когда мы на секунду останавливаемся и вслушиваемся в эхо той, давно прошедшей войны. Как пройдет этот день в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

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