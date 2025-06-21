День памяти и скорби: что это за дата и почему 22 июня 1941 года нельзя забывать

Мужчина принимает участие в акции «Линия памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби, на Крымской набережной в Москве

Как пройдет День памяти и скорби в России в 2025 году: памятные мероприятия

22 июня 1941 года — день начала трагедии, разделивший историю на «до» и «после». Сегодня для всех россиян это День памяти и скорби — очень личная дата, когда в каждой семье вспоминают героев Великой Отечественной, когда мы на секунду останавливаемся и вслушиваемся в эхо той, давно прошедшей войны. Как пройдет День памяти и скорби в 2025 году и как можно почтить память погибших — в материале «Газеты.Ru».

Что произошло 22 июня 1941 года

22 июня 1941 года в 4 часа утра началась Великая Отечественная война — нацистская Германия вторглась на территорию Советского Союза. Эта дата стала одной из самых трагичных в истории XX века и ознаменовала начало нового этапа Второй мировой войны.

Наступление германских войск проходило в рамках плана «Барбаросса» — тщательно спланированной стратегии молниеносной войны, разработанной для разгрома СССР в течение нескольких месяцев. Согласно ему, удар наносился одновременно по трем основным направлениям: на Москву, Ленинград и Киев. Всего в операции участвовало около 190 дивизий, более 5 млн человек, свыше 4 тыс. танков, 5 тыс. самолетов и 47 тыс. орудий.

В 12:00 дня нарком иностранных дел Вячеслав Молотов выступил по радио с официальным обращением к гражданам СССР.

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. Вячеслав Молотов нарком иностранных дел СССР

В этот же день началась всеобщая мобилизация.

Советские части несли тяжелые потери. Одной из первых удар приняла Брестская крепость: ее оборона, начавшаяся с самого утра, стала символом мужества и героизма, проявленного защитниками родины в первые дни войны. Окруженные и отрезанные от связи, бойцы держались до последнего, сковывая силы противника и не сдаваясь даже в безвыходной ситуации.

close Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти» у Музея Победы на Поклонной горе в Москве Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

История возникновения Дня памяти и скорби

О трагедии 22 июня в советской стране не забывали, но долгое время это было воспоминание без официального статуса, в отличие от Дня Победы, который получил юридическое оформление в первые послевоенные годы. Память о дне начала войны сохранялась в песнях, в школьных сочинениях, в черно-белых кинолентах, в рассказах фронтовиков.

Самая известная строка — «22 июня, ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началася война» — звучала в массовом сознании задолго до появления официальных указов.

Первым документом, зафиксировавшим память об этой дате, стало постановление Верховного Совета Российской Федерации от 1992 года. Тогда 22 июня назвали Днем памяти защитников Отечества. Это было символическое признание важности даты.

Новый этап в официальной истории начался 8 июня 1996 года — указом президента Бориса Ельцина 22 июня было объявлено Днем памяти и скорби. С тех пор дата получила закрепление в государственном календаре, а во всех регионах страны начали проводиться памятные мероприятия.

Как отмечают День памяти и скорби

День памяти и скорби — дата, которая ежегодно возвращает к исходной точке великой трагедии. Несмотря на официальный статус, для миллионов людей она остается чем-то гораздо более личным: когда вроде бы обычный летний день вдруг напоминает — когда-то в такое же утро обычная жизнь навсегда изменилась, расколовшись на «до» и «после».

close Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти» у Музея Победы на Поклонной горе в Москве Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

По всей стране 22 июня приспускают государственные флаги на зданиях федеральных и региональных органов власти. На жилых домах вывешиваются флаги с черными траурными лентами. На телевидении и радио отменяются развлекательные передачи, в сетке вещания появляются документальные фильмы, военная хроника, репортажи с мемориальных мероприятий.

В 12:15 по московскому времени — именно в это время в 1941 году прозвучало радиобращение Молотова — по всей стране объявляется минута молчания.

В Москве возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Аналогичные церемонии проходят у мемориалов по всей стране — от Калининграда до Владивостока.

С 1992 года в Александровском саду в столице проводится «Вахта памяти» — акция, которая начинается в 4 часа утра. На улице транслируется запись голоса диктора Юрия Левитана, впервые зачитавшего сообщение о нападении Германии на СССР. Участники — школьники, кадеты, курсанты, добровольцы — заступают в почетный караул у Вечного огня.

close Акция «Вахта памяти. Вечный огонь» в Александровском саду в Москве Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

С 2009 года особое значение приобрела акция «Свеча памяти». В Москве первые свечи традиционно зажигают перед Музеем Победы. С развитием цифровых платформ появилась возможность присоединиться к акции онлайн: любой желающий может зажечь виртуальную свечу на специальном сайте.

Акция «Линия памяти» в столице берет свое начало в 2015 году. На Крымской набережной устанавливаются 1418 свечей — по числу дней, которые длилась Великая Отечественная война. Рядом с каждой свечой — табличка с датой очередного военного дня. Горящие огни выстраиваются в линию, напоминая: война длилась не мгновение, а долгие, изматывающие четыре года.

close Участница акции «Линия памяти» на Крымской набережной в Москве Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

С 2019 года проводится еще одна масштабная инициатива — «Горсть памяти». Земля с братских могил торжественно передается в мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных сил России. Каждая передача сопровождается церемонией, в которой участвуют военнослужащие, поисковые отряды, молодежные движения.