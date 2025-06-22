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Бастрыкин запросил доклад после массового митинга в Новосибирске

Глава СК Бастрыкин запросил доклад после массового митинга в центре Новосибирска
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин после митинга обманутых клиентов в центре Новосибирска потребовал доложить ему о ходе уголовного дела, связанного с мошенничеством со стороны застройщика. Об этом сообщает РБК.

В согласованной акции приняли участие около 40 человек — клиенты компаний «Мегадом», «Малоэтажная Сибирь», «Биш Хауз». По словам участников митинга, застройщики взяли предоплату, но не сделали работу дальше фундаментов и котлованов. При этом банки, со слов пострадавших, рекомендовали «Мегадом» как надежного застройщика.

До этого сообщалось, что Следственный комитет проводит процессуальную проверку по ситуации с переносом сроков передачи квартир в ЖК «Остафьево» в Москве. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе проверки. До этого стало известно, что в офис застройщика «Самолет» штурмом ворвались около 100 человек, которые таким образом захотели получить свои квартиры в московском ЖК «Остафьево».

Ранее Бастрыкина заинтересовали незаконные обряды на Камчатке.

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