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Следственный комитет проверит ситуацию с не сданными квартирами компании «Самолет»

СК РФ проверит ситуацию с не сданными с 2024 года квартирами от «Самолета»
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Следственный комитет (СК) РФ проведет процессуальную проверку в ситуации с переносом сроков передачи квартир в ЖК «Остафьево», чьи дольщики ранее пришли в офис «Самолета». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По данному факту следственными органами СК России организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в офис застройщика «Самолет» штурмом ворвались около 100 человек, люди таким образом захотели получить свои квартиры в московском ЖК «Остафьево».

Владельцы квартир рассказали каналу, что ключи застройщик обещал выдать еще до Нового года. Многие владельцы жилья в этом ЖК съехали с арендованного жилья и буквально сидели на чемоданах. Но представитель «Самолета» откладывал встречи для передачи ключей, ссылаясь на то, что дома не прошли внутреннюю проверку, а некоторые лифты пока не работают.

Как Telegram-канал Mash, люди решили силой забрать свои квартиры. Некоторые ворвались в офис на территории ЖК, некоторые прорвались в дома, вплоть до своих квартир, и не собираются выходить, заперевшись изнутри. На место уже приехали сотрудники правоохранительных органов.

При этом в пресс-службе девелоперской компании «Самолет» сообщали, что перенос сроков передачи квартир в ЖК «Остафьево», чьи дольщики накануне пришли в офис «Самолета», связан с временной нехваткой рабочих.

В компании отметили, что дольщики не закрывались в квартирах и не оставались там, полицейские никого не задерживали. В «Самолете» уточнили, что заселение в квартиры планируется начать в середине апреля 2025 года.

Ранее ЖК застройщика «Самолет» стал похож на «преисподнюю».

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