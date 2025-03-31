Около 100 человек штурмом ворвались в офис застройщика «Самолет»

В офис застройщика «Самолет» штурмом ворвались около 100 человек, люди таким образом захотели получить свои квартиры в московском ЖК «Остафьево», пишет Telegram-канал Mash.

Владельцы квартир рассказали каналу, что ключи застройщик обещал выдать еще до Нового года. Многие владельцы жилья в этом ЖК съехали с арендованного жилья и буквально сидели на чемоданах. Но представитель «Самолета» откладывал встречи для передачи ключей, ссылаясь на то, что дома не прошли внутреннюю проверку, а некоторые лифты пока не работают.

Как пишет канал, люди решили силой забрать свои квартиры. Некоторые ворвались в офис на территории ЖК, некоторые прорвались в дома, вплоть до своих квартир, и не собираются выходить, заперевшись изнутри. На место уже приехали сотрудники правоохранительных органов.

На прошлой неделе Telegram-канал Baza писал, что в жилом комплексе «Остафьево» в Новой Москве дольщики не могут въехать в новые квартиры — в некоторых из них живут строители.

Ранее стало известно, что ЖК застройщика «Самолет» стал похож на «преисподнюю».