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Хуситы поддержали Иран на фоне ударов США

Шиитское движение хуситов пообещало поддержку Ирану после ударов США
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Reuters

Шиитское движение хуситов пообещало поддержку Ирану после ударов США. Об этом заявило политбюро движения хуситов «Ансар Аллах», передает Al Masirah.

При этом в заявлении хуситского движения подчеркивается, что удары США были нанесены «на фоне поддержки Ираном палестинского дела, джихада и движений сопротивления против сионистского образования» (Израиля).

«Мы заявляем о своей поддержке Исламской Республики Иран — ее руководства, народа и армии — в противостоянии сионистской и американской агрессии, — заявили представители движения.

До этого хуситы пообещали атаковать корабли США в случае их участия в конфликте вокруг Ирана. Кроме того, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран может использовать все варианты для защиты своих интересов после ударов США.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир.

Ранее в США назвали удары по ядерным объектам Ирана «разовым актом».

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