В США назвали удары по ядерным объектам Ирана «разовым актом»

WSJ: удары США по Ирану — разовый акт, а не начало войны ради смены власти

Власти Соединенных Штатов уведомили иранскую сторону о том, что удары по ядерным объектам являются разовым актом, а «не началом войны с целью смены власти». Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа связалась с Ираном, чтобы ясно дать понять, что атака была разовым актом», — говорится в статье.

По данным источника издания, американский лидер еще во вторник, 17 июня, дал понять своему окружению, что склонен к атаке по Ирану.

До этого в Организации по атомной энергии Ирана официально подтвердили атаку США на ядерные объекты. В организации добавили, что нападение на ядерные объекты стало возможным из-за безразличия со стороны Международного агентства по атомной энергии.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир.

Ранее в Иране раскрыли последствия атаки США на ядерные объекты.