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Стало известно, как хуситы ответят на присоединение США к операции Израиля

Хуситы: корабли США будут атакованы в случае их участия в конфликте вокруг Ирана
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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило, что будет атаковать американские суда и корабли в Красном море в случае вступления США в конфликт между Ираном и Израилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя мятежников.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что готов дать Ирану не более двух недель для заключения сделки по ядерной программе. При этом он подчеркнул, что был против конфликта Ирана и Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак уже пострадали десятки человек. В Иране утверждают, что планируют выпустить по территории Израиля как минимум 2 тыс. ракет, а также угрожают ударить по военным объектам Франции, Британии и США на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, как Иран ответит на присоединение США к операции Израиля.

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