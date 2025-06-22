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В Иране заявили о свободе в выборе средств ответа на атаки США по ядерным объектам

Арагчи: Иран может использовать все варианты защиты интересов после ударов США

Иран оставляет за собой возможность использования всех возможных вариантов защиты своих интересов после ударов США по его ядерным объектам. Об этом сообщил глава МИД страны Аббас Арагчи на своей странице в социальной сети X.

«В соответствии с Уставом ООН (Организации Объединенных Наций. — «Газета.Ru») и его положениями, допускающими законный ответ в целях самообороны, Иран сохраняет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа», — заявил министр.

Также Арагчи пообещал «долговременные» последствия атаки США.

До этого постпред Ирана Саид Иравани призвал Совбез ООН провести заседание из-за атаки США.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир.

Ранее Нетаньяху назвал атаку США по ядерным объектам Ирана «правильным решением».

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