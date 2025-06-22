Иран обвинил США в нарушении устава ООН после атаки на ядерные объекты

Власти Соединенных Штатов нарушили устав ООН, а также международное право, атаковав «мирные ядерные объекты» Ирана. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи на своей странице в соцсети X.

«События этого утра возмутительны и будут иметь далеко идущие последствия», — заявил он.

По словам Арагчи, устав ООН и его положения позволяют стране осуществить законный ответ в целях самообороны, и Иран сохраняет за собой соответствующее право для защиты суверенитета и граждан.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества.

По информации New York Times, США ударили по Ирану впервые с 1979 года, и эта атака расценивается как акт войны. Журналисты подчеркнули, что Трамп вовлек страну в прямой конфликт с исламской республикой. Издание напоминает, что этого избегали все предшественники Трампа со времен Джимми Картера.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с атакой США на Иран.

Ранее в конгрессе США назвали удары по Ирану основанием для импичмента Трампа.