В Иране заявили о готовности нанести ответный удар по США

Иран готовится нанести ответный удар по США в ближневосточном регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Иран готовится нанести ответный удар по Соединенным Штатам на Ближнем Востоке», — отмечается в сообщении.

До этого советник председателя парламента Ирана по стратегическим вопросам Мехди Мохаммади заявил, что Иран эвакуировал ядерный объект в Фордо до начала атаки США, поэтому он не получил непоправимого ущерба. По его словам, «знания невозможно разбомбить». Заместитель политического директора иранского гостелевидения Хасан Абедини сказал, что «американцы просчитались», поскольку Иран ранее эвакуировал все материалы с трех ядерных объектов, которые подверглись ударам США.

В ночь на 22 июня американский президент Трамп заявил, что Военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну».

По данным телеканала Fox News, ВВС США использовали противобункерные бомбы и крылатые ракеты Tomahawk при нанесении ударов по ключевым объектам ядерной инфраструктуры Ирана. По информации журналистов, на подземный комплекс в Фордо было сброшено пять-шесть мощных бомб с малозаметных бомбардировщиков B-2.

Ранее стало известно о звонке Трампа Нетаньяху после ударов США по Ирану.