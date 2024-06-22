В Индии посадили деревья в память о героях Великой Отечественной войны

5-й сезон акции «Сад памяти» охватил не только Россию, но и страны ближнего и дальнего зарубежья. С марта по июнь к Международному проекту присоединились уже 40 стран, сообщила пресс-служба акции.

Сегодня по инициативе Инжинирингового дивизиона «Росатома» высадка деревьев состоялась в Индии, отметили в пресс-службе. «Сад памяти» заложили на площадке АЭС «Куданкулам», строящейся по российскому проекту, в русском квартале поселка Анувиджай. В акции поучаствовали более 70 человек.

«Сегодняшний день мы начали дружно вместе – высадили туи, манговые деревья и пальмы в рамках «Сада памяти». Это очень важная акция, которая напоминает нам о силе духа и мужестве, о той цене, которой далась Великая Победа», – заявил начальник управления строительства АЭС «Куданкулам» Антон Чистяков.

Акцию поддержали и в Бресте, заложив аллею в рамках проекта «Поезд Победы». Он посетил Белоруссию в честь празднования 80-й годовщины освобождения республики. В годы войны страна прославилась своими героями. В память о каждом, кто совершал подвиги, высажены деревья.

Мероприятия за границей проводятся при поддержке всероссийского движения «Волонтеры Победы», Россотрудничества и партнеров акции.

Отметили День памяти и скорби сегодня и на Поклонной горе у Музея Победы в Москве: там при участии представителей правительства, волонтеров и партнеров акции высадили 20 памятных елей.

Международная акция «Сад памяти» проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы, при участии Минприроды РФ и Федерального агентства лесного хозяйства. Акцию реализуют в поддержку нацпроекта «Экология».

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте и приехать на удобную локацию в назначенный день, инвентарь и посадочный материал дадут на месте. Можно высадить свое дерево и самому зарегистрировать точку на карте на сайте акции.

Ранее «Сад памяти» высадили в ЯНАО.