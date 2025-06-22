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В Иране раскрыли ущерб, нанесенный ядерному объекту в Фордо ударами США

В Иране заявили, что ядерный объект в Фордо был эвакуирован до начала атаки США
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Maxar Technologies/Reuters

Иран эвакуировал ядерный объект в Фордо до начала атаки США, поэтому он не получил непоправимого ущерба. Об этом заявил советник председателя парламента Ирана по стратегическим вопросам Мехди Мохаммади в социальной сети Х.

По его словам, Иран несколько дней ожидал атаку на Фордо.

«Объект давно эвакуирован и не получил непоправимого ущерба в результате атаки», — написал Мохаммади.

Он отметил, что «знания невозможно разбомбить».

Заместитель политического директора иранского гостелевидения Хасан Абедини заявил агентству Mehr, что Иран ранее эвакуировал все материалы с трех ядерных объектов.

«Американцы просчитались», — подчеркнул он.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну».

По данным телеканала Fox News, ВВС США использовали противобункерные бомбы и крылатые ракеты Tomahawk при нанесении ударов по ключевым объектам ядерной инфраструктуры Ирана. По информации журналистов, на подземный комплекс в Фордо было сброшено пять-шесть мощных бомб с малозаметных бомбардировщиков B-2.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с атакой США на Иран.

Ранее Белый дом анонсировал обращение Трампа к нации.

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