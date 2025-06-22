В ООН заявили о тревоге из-за ударов США по Ирану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что глубоко встревожен ударами США по Ирану. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я глубоко встревожен сегодняшним применением силы Соединенными Штатами против Ирана. Это опасная эскалация в регионе, который и без того находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности», — заявил Гутерреш.

Генсек предупредил, что конфликт рискует быстро выйти из-под контроля, что может привести к катастрофическим последствиям для мирных жителей, региона и всего мира. Он призвал страны — члены ООН снизить напряженность и соблюдать обязательства по Уставу ООН и международным нормам права.

«В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения не существует. Единственный путь вперед — это дипломатия. Единственная надежда — это мир», — сказал Гутерреш.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира.

Согласно материалу New York Times, Вооруженные силы США впервые с 1979 года ударили по Ирану, и эта атака расценивается, как акт войны. Журналисты подчеркнули, что Трамп вовлек страну в прямой конфликт с исламской республикой. Издание напоминает, что этого избегали все предшественники Трампа со времен Джимми Картера.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с атакой США на Иран.

Ранее стало известно о звонке Трампа Нетаньяху после ударов США по Ирану.