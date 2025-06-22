Нетаньяху назвал атаку США по ядерным объектам Ирана «правильным решением»

Президент США Дональд Трамп принял «правильное решение», атаковав Иран. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет Telegram-канал SHOT.

По его словам, ни одна страна в мире не смогла бы сделать то, что США сделали с ядерными объектами. Он назвал американскую атаку на Иран «непревзойденной».

«Президент Трамп и я часто говорим: «Мир через силу». Сначала приходит сила, потом приходит мир. И сегодня вечером Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой силой», — сказал Нетаньяху в обращением к нации.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну». Он подчеркнул, что удары США по Ирану укрепили безопасность Израиля.

По данным телеканала Fox News, ВВС США использовали противобункерные бомбы и крылатые ракеты Tomahawk при нанесении ударов по ключевым объектам ядерной инфраструктуры Ирана. По информации журналистов, на подземный комплекс в Фордо было сброшено пять-шесть мощных бомб с малозаметных бомбардировщиков B-2.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с атакой США на Иран.

Ранее Трамп пригрозил Ирану новыми ударами.