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СМИ узнали о сорвавшейся встрече США и Ирана в Стамбуле

Axios: Трампу и Эрдогану не удалось связаться с верховным лидером Ирана
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Peter Nicholls/Reuters

Американский президент Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе пытались «без лишнего шума» организовать встречу высокопоставленных официальных лиц США и Ирана в Стамбуле, сообщает Axios.

По словам четырех источников, эти усилия провалились, потому что с верховным лидером Ирана Али Хаменеи не удалось связаться и согласовать этот план из-за его страха за свою жизнь.

Согласно материалу, Трамп благодаря личному участию собирался заключить ядерное соглашение и избежать военного вмешательства США в конфликт на Ближнем Востоке. Эрдоган и глава МИД Турции Хакан Фидан передали предложение о встрече в Стамбуле президенту Ирана Масуду Пезешкиану и министру иностранных дел Аббасу Аракчи, но те не смогли выйти на Хаменеи.

«Через несколько часов иранская сторона сообщила туркам, что не может получить одобрение Хаменеи. Затем Турция сообщила США, что встреча отменяется», — сказал источник.

До этого СМИ узнали, что верховный лидер Ирана выбрал преемников для себя и высокопоставленных чиновников. Безопасность в стране значительно усилили.

Ранее США перебросили на Ближний Восток бомбардировщики, способные поразить ядерные объекты.

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