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Министр просвещения объяснил снимок своего поздравления «Артеку» с ошибкой в слове

Кравцов назвал фейком снимок его поздравления «Артеку» с грамматической ошибкой
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Telegram-канал «АДАГАМОВ»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объяснил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), откуда взялся снимок его поздравления детскому лагерю «Артек» с ошибкой в слове «праздник», где была пропущена буква «д».

«Видимо, кто-то решил пошутить: создал эту картинку и начал рассылать. Дальше, как вы знаете, в современном мире информация распространяется очень быстро», — сказал министр.

Он добавил, что Telegram-каналы распространили кадр без проверки, поэтому получилась «сенсация» на пустом месте. Сам Кравцов отнесся к случившемуся «с улыбкой».

Чиновник подчеркнул, что картинку создали в «простом фоторедакторе», и пригласил всех желающих убедиться в том, как дело обстоит на самом деле, в «Артеке».

В мае прошлого года пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова позабавил дипфейк с его благодарностью основателю Telegram Павлу Дурову. Представителю Кремля дали послушать сгенерированную нейросетью аудиозапись, в которой компьютер его голосом хвалит Дурова за интервью Такеру Карлсону, а не Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Ранее «Газета.Ru» разобралась, станет ли «ЗвОнит» вместо «звонИт» началом апокалипсиса.

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ПМЭФ – 2025
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