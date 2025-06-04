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В парламенте Болгарии случилась потасовка из-за вступления в еврозону

РИА: в Болгарии произошла потасовка между депутатами из-за вступления в еврозону
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Stoyan Nenov/Reuters

В Народном собрании Болгарии произошла потасовка между депутатами в связи с разрешением на вступление страны в еврозону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

В среду, 4 июня, Еврокомиссия разрешила Софии перейти на евро с начала 2026 года. Таким образом, Болгария станет 21-й страной, вошедшей в зону единой валюты.

Во время заседания парламента депутаты от партии «Возрождение» заблокировали доступ к трибуне. По словам лидера партии, Костадина Костадинова, этот день является «черным днем для Болгарии», а присоединение к еврозоне равносильно предательству.

Сообщается, что между несколькими депутатами произошла потасовка. Перед зданием парламента проходят протесты сторонников болгарской национальной валюты, и Костадинов призвал их к блокаде здания.

31 мая тысячи болгар вышли на улицы Софии и других городов, протестуя против перехода на евро. Сообщалось, что демонстрацию в поддержку национальной валюты лева поддержали партии «Возрождение», «Величие», МЕЧ, ВМРО и другие гражданские объединения.

Ранее в Еврокомиссии рассказали о кандидатах на вступление в еврозону.

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