В Болгарии начались массовые протесты против перехода на евро

БНР: тысячи противников перехода на евро вышли на протесты в Софии в защиту лева

Тысячи болгар вышли на улицы Софии и других городов, протестуя против перехода на евро. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

По данным журналистов, демонстрацию в поддержку национальной валюты лева поддержали партии «Возрождение», «Величие», МЕЧ, ВМРО и другие гражданские объединения. Подобные протесты против ввода евро проходят и в других городах страны.

Согласно материалам БНР, организаторы из партии «Возрождение» и неправительственных организаций заявили, что намерены продемонстрировать общественное несогласие как с планом замены лева, так и с отказом в проведении референдума по этому вопросу.

Жители городов Болгарии боятся, что переход на евро ухудшит экономику страны. Как отмечает радиостанция, лев для них — символ независимости.

В конце февраля в столице Болгарии Софии также прошла массовая акция против введения в стране единой европейской валюты. Лидер партии «Возрождения» Костадин Костадинов тогда заявил, что 604 тысячи человек выступили в поддержку проведения референдума о введении евро, но парламент эту инициативу не поддержал.

Ранее в Болгарии прервали заседание парламента из-за спора о русском языке.