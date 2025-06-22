Президент Египта осудил «израильскую эскалацию» на Ближнем Востоке

Ирано-израильский конфликт должен быть урегулирован мирным путем, поскольку военные методы будут безуспешными. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе беседы со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом, пишет ТАСС.

«Египет считает крайне важным немедленное прекращение огня и возобновление переговоров, чтобы разрешить этот кризис мирным путем, поскольку у него нет военных решений», — сказал ас-Сиси.

Он осудил Израиль за эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и отметил, что еврейское государство угрожает безопасности и стабильности региона.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана выбрал преемников на случай покушения.