Стало известно, что верховный лидер Ирана выбрал преемников на случай покушения

NYT: Хаменеи подготовил трех преемников на случай покушения на него

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выбрал трех кандидатов на свой пост в случае покушения на него. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на свои источники в Тегеране.

Авторы статьи утверждают, что Хаменеи выбрал трех высокопоставленных священнослужителей в качестве кандидатов на роль верховного лидера, а также определился с выбором преемников в военной цепи командования на случай очередного устранения высокопоставленных чиновников.

«Поскольку страна сейчас находится в состоянии войны, аятолла хочет обеспечить быстрый, упорядоченный переход и сохранить свое наследие», — говорится в материале.

По информации источников, Хаменеи в настоящий момент укрывается в своем подземном бункере и в основном общается со своим командованием через доверенное лицо. В материале говорится, что верховный лидер намеренно задерживает свои электронные сообщения, чтобы усложнить противнику процесс его обнаружения.

До этого СМИ писали о том, что Али Хаменеи перевели в особо охраняемое место под защиту сверхсекретного элитного подразделения.

Ранее в Тегеране прогремел мощный взрыв в районе возможного бункера Али Хаменеи.