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Россия призывала отреагировать на провокацию Киева с БПЛА над Казахстаном

МИД: Россия призывает отреагировать на пролет украинских дронов над Казахстаном
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Евгений Биятов/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о решительном осуждении Россией использования воздушного пространства Казахстана беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) для нанесения ударов по российской территории и призвала ответственные правительства и международные структуры обратить пристальное внимание на провокации Киева и принять соответствующие меры реагирования. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на подобные провокации, должным образом отреагировать на такие выходки, а главное — публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, безрассудно подвергающих угрозе безопасность всего Евразийского региона», — говорится в посте дипломата.

Захарова также подчеркнула, что произошедший инцидент еще раз подтверждает необходимость усиления мер коллективной безопасности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Накануне в Казахстане было зафиксировано падение британского беспилотного летательного аппарата Banshee Jet 80, состоящего на вооружении у ВСУ. Обнаружение дрона произошло в Каракиянском районе Мангистауской области.

Ранее Захарова обвинила Зеленского в циничной лжи.

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