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В Казахстане упал стоящий на вооружении у ВСУ британский беспилотник

SHOT: в Казахстане упал беспилотник Banshee Jet 80, стоящий на вооружении у ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

В Казахстане упал британский беспилотник Banshee Jet 80, который стоит на вооружении у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, дрон обнаружили в Каракиянском районе Мангистауской области. Беспилотник упал вдали от населенных пунктов. По информации местных властей, в результате произошедшего разрушений и пострадавших нет.

Дрон Banshee Jet 80 стоит на вооружении у ВСУ с 2022 года. Дальность его полета составляет более 700 километров, а скорость — до 720 километров в час.

14 июня в двух районах Краснодарского края нашли фрагменты сбитых беспилотников после атаки украинских войск. По данным оперштаба региона, один дрон обнаружили в районе храма в станице Старощербиновской. Еще один аппарат упал в поселке Морском в Ейском районе.

В конце мая обломки беспилотника обнаружили около деревни Ляды в Нижегородской области. Фрагменты дрона нашли в 700 метрах от автодороги Варнавино — Красные Баки — Белышево.

Ранее очевидцы сообщили об ударе дрона ВСУ по дому в Шахтерске.

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