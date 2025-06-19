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Захарова обвинила Зеленского в циничной лжи

Захарова: слова Зеленского о желании РФ обменять детей на военных циничная ложь
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления президента Украины Владимира Зеленского о предложении со стороны РФ обменять украинских детей на российских военных циничной ложью. Об этом дипломат заявила в ходе брифинга, организованного на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства пояснила, что украинский лидер на пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом заявил, что Россия якобы предлагала мероприятия по обмену украинских детей на российских военных.

«То, что он (Зеленский — «Газета.Ru») находится в состоянии странном, мы это периодически видим уже по видеоматериалам, но так врать. <…> Это же откровенная, циничная, страшная ложь», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что подобный прием Зеленский мог использовать с целью очередной попытки подрыва стамбульских процессов и посреднических усилий ряда стран, которые способствуют переговорному процессу.

До этого уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что пятеро детей, которые находились в списке, переданном украинской делегацией РФ на переговорах в Стамбуле 2 июня, готовятся к возвращению домой.

Ранее детский омбудсмен заявила, что не поняла посыл со списком детей.

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ПМЭФ – 2025
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