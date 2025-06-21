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В МИД РФ прокомментировали появление дронов ВСУ в небе над Казахстаном

Захарова: Киев представляет все более серьезную угрозу для всего мира
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Киев представляет все более серьезную угрозу не только России, но и всем остальным странам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

» ... выпестованный натовцами преступный режим Зеленского представляет все более реальную и серьезную угрозу не только для России, но и для стран, с которыми Киев на словах пытается выстраивать конструктивный диалог», — отметила она.

Дипломат также обозначила необходимость укрепления мер коллективной безопасности в рамках ОДКБ. Во внешнеполитическом ведомстве РФ призывают международные структуры обратить внимание на провокации Киева.

20 июня в Казахстане упал британский беспилотник Banshee Jet 80, который стоит на вооружении у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщалось, что дрон обнаружили в Каракиянском районе Мангистауской области.

Беспилотник упал вдали от населенных пунктов. По информации местных властей, в результате произошедшего разрушений и пострадавших нет.

Ранее Зеленский попросил союзников помогать Украине по новой схеме.

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