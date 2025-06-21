Состоялась встреча Эрдогана с главой МИД Ирана

Эрдоган принял в Стамбуле министра иностранных дел Ирана Арагчи с делегацией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле главу МИД Ирана Аббаса Аракчи в сопровождении делегации из Тегерана, передает ТАСС.

Сообщается, что иранский министр прибыл в Стамбул в рамках встречи глав МИД Организации исламского сотрудничества (ОИС). На встрече также присутствовали глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан и министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

На встрече обсуждается возможность оказания содействия Турцией в организации технических переговоров по иранской ядерной программе, включая возможность проведения встречи между лидерами США и Ирана.

До этого Эрдоган предложил президенту США Дональду Трампу возобновить переговоры по ядерной программе с Ираном в Стамбуле. Отмечалось, что Трамп дал свое согласие на переговоры с иранской стороной в Стамбуле.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Эрдоган назвал единственный способ решения ядерного спора с Ираном.