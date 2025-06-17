Эрдоган предложил США возобновить ядерные переговоры с Ираном в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту США Дональду Трампу возобновить переговоры по ядерной программе с Ираном в Стамбуле. Об этом пишет газета Hurriyet со ссылкой на источники.

«Главная цель Турции — восстановить стол переговоров по ядерной программе. Для этого в дело вступил президент Эрдоган. Это предложение стало главной повесткой дня переговоров Эрдогана с президентом США Трампом и президентом Ирана Пезешкианом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Трамп дал свое согласие на переговоры с иранской стороной в Стамбуле.

До этого Трамп заявил, что желает «реального завершения» вопроса отказа Ирана от ядерного оружия.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.