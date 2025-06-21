Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным объектам на юго-западе Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале об ударах по военной инфраструктуре на юго-западе Ирана.

Согласно публикации, в атаке участвуют истребители израильских ВВС.

«Мы наносим удары по вражеским ракетам и тем самым сокращаем количество запусков в сторону государства Израиль», — заявил командир авиабазы Хацерим.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Восстающий лев». В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам (Натанз, Исфахан, Фордо), военным базам и центрам разработки оружия. Израиль объяснил операцию необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.

Вечером в тот же день Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание — 3», выпустив более сотни дронов и баллистических ракет по израильским городам: Тель‑Авиву, Хайфе, Беэр‑Шеве и др. С тех пор обмен ударами не ослабевает.

Ранее жители Тегерана и российские туристы рассказали «Газете.Ru», как в Иране переживают конфликт с Израилем.