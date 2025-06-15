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Эрдоган назвал единственный способ решения ядерного спора с Ираном

Эрдоган считает переговоры единственным способом решения ядерного спора с Ираном
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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с султаном Омана Хейсемом бин Тариком бин Таймуром Аль Саидом, в ходе которого назвал переговоры единственным способом решения ядерного спора с Ираном. Об этом сообщается на странице турецкого лидера в соцсети X.

По его мнению, начавшиеся с нападения Израиля на Иран конфликты представляют большую опасность для Ближнего Востока.

«Администрация [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху стала глобальной проблемой стабильности и безопасности, что нападения произошли накануне шестого раунда ядерных переговоров, и что Турция считает переговоры единственным способом решения ядерного спора», — говорится в пресс-релизе.

Эрдоган также подчеркнул, что на фоне обострения в регионе нельзя забывать о действиях Израиля в Газе.

В 2015 году Иран заключил «ядерную сделку» с США, Францией, Великобританией, Германией, КНР и Россией: он обязался поставить свой ядерный потенциал на международный контроль в обмен на снятие санкций. В 2018 году, во время своего первого срока, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения, а Тегеран в ответ начал сокращать свои обязательства. После возвращения в Белый дом в 2025-м Трамп решил возобновить переговоры.

Очередная встреча представителей США и Ирана должна была состояться 15 июня. Однако издание The Hill со ссылкой на региональное СМИ написало, что Иран отказался принимать в ней участие в связи с ударами Израиля.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать Трампа.

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