Муж Тихановской уехал в Литву

Муж Светланы Тихановской Сергей Тихановский прибыл в Литву. Об этом рассказал глава МИД этой прибалтийской страны Кестутис Будрис на своей странице в социально сети X.

«Сегодня 14 политических заключенных, в том числе Сергей Тихановский ... были успешно освобождены. Теперь они в безопасности в Литве», — сообщил он.

Белоруссия освободила 14 человек после визита специального посланника президента США Кита Келлога в Минск.

До этого сообщалось, что среди отпущенных политзаключенных был журналист, эссеист, Игорь Карней — он был задержан летом 2023 года по обвинению в «участии в экстремистском формировании».

Также была освобождена бывшая доцентка кафедры итальянского языка МГЛУ Наталья Дулина. Ее в марте 2023-го осудили на три с половиной года лишения свободы в колонии.

Кроме того, была выпущена Галина Краснянская — 69-летняя женщина, которая проживала в Швеции. Она получила пять лет по статье об участии или подготовке к участию на территории иностранного государства в военных действиях.

Ранее Тихановская назвала Белоруссию слабым местом России.