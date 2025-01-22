Тихановская назвала Белоруссию слабым местом России

Белоруссия является слабым местом России. Об этом заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, трансляцию которого вело агентство Reuters на своем YouTube-канале.

По словам политика, Западу нужно рассматривать Белоруссию «не как проблему, а как возможность оказать давление на Россию».

«Это самое слабое место [президента России Владимира] Путина. Если вы поможете белорусам вернуть страну, чтобы установить там демократию, то это будут самые большие санкции для Путина», — сказала Тихановская.

16 января государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что иностранные спецслужбы активизировались в республике перед выборами президента. Он подчеркнул, что страны Запада добиваются смены власти в стране и разрыва союзнических отношений с Россией.

Ранее политолог объяснил, зачем белорусским оппозиционерам западные деньги.